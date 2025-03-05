ЗакС предложил упростить порядок получения субсидий на оплату ЖКХ для пенсионеров

Депутаты петербургского парламента поддержали инициативу обратиться к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением внести изменения в законодательство, чтобы предоставлять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам старше 70 лет в беззаявительном порядке.

Согласно нынешним правилам предоставления субсидий, денежная компенсация на оплату ЖКХ оформляется на полгода, после истечения которых граждане должны вновь лично обращаться за получением льготы. По данным авторов документа, большая часть граждан, получающих субсидию, — пенсионеры.

«Практически все эти пожилые граждане вынуждены лично обращаться за предоставлением субсидии, что для них является тяжелой задачей»,— говорится в обращении. В Петербурге, по данным депутата от фракции «Единая Россия» Алексея Цивилева, субсидии получают 110 тыс. семей, из которых более 50 тыс. граждан — старше 70 лет.

Депутаты петербургского ЗакСа отмечают, что во время коронавируса, с апреля 2020 года по май 2021-го, по решению правительства России льготы выделялись в беззаявительном порядке. «Такой способ предоставления субсидии был крайне высоко оценен гражданами пожилого возраста»,— заключают парламентарии.

Идею вновь закрепить аналогичную меру в правилах поддержали за пленарном заседании ЗакСа единогласно.

Надежда Ярмула