Минобороны сообщило об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по нефтебазе, цехам производства беспилотников, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

По данным ведомства, были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Целями ударов также были инфраструктура военных аэродромов, пункты управления беспилотниками и скопления живой силы и техники ВСУ в 150 районах.

Минобороны с начала года регулярно отчитывалось о нанесении ударов по позициям армии Украины. 12 февраля российское оборонное ведомства сообщило об ударе по аэродромам и складам ВСУ, 3 марта — об атаке по аэродромам ВСУ и объектам газопереработки.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».