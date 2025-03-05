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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по нефтебазе, цехам производства беспилотников, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

По данным ведомства, были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Целями ударов также были инфраструктура военных аэродромов, пункты управления беспилотниками и скопления живой силы и техники ВСУ в 150 районах.

Минобороны с начала года регулярно отчитывалось о нанесении ударов по позициям армии Украины. 12 февраля российское оборонное ведомства сообщило об ударе по аэродромам и складам ВСУ, 3 марта — об атаке по аэродромам ВСУ и объектам газопереработки.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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