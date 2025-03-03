Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны рассказало об атаке по аэродромам ВСУ и объектам газопереработки

Армия России нанесла удары по местам скопления украинских военнослужащих и по инфраструктурным объектам ВСУ. В частности, были атакованы украинские аэродромы, цеха производства беспилотников и места их хранения. Цели поражены в 139 районах, говорится в сводке Минобороны. Министерство также заявило об уничтожении двух снарядов системы HIMARS и более 88 БПЛА самолетного типа.

Во вчерашней сводке министерство сообщило, что российская армия нанесла удары по украинским военным аэродромам и объектам газопереработки, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Согласно данным российского оборонного ведомства, всего в ходе СВО ВСУ потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 45,1 тыс. БПЛА, почти 22 тыс. танков и бронемашин, 1,5 тыс. машин РСЗО, 22,2 тыс. артиллерийских орудий.

О ключевых событиях СВО за последние месяцы читайте в материале «Ъ» «Пошаговая тактика».

Фотогалерея

Основные события СВО за февраль 2024 года

Предыдущая фотография
3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, включая министра чрезвычайных ситуaций ЛНР Алексея Потелещенко

3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, включая министра чрезвычайных ситуaций ЛНР Алексея Потелещенко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

7 февраля Минобороны РФ сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине

7 февраля Минобороны РФ сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о реформировании руководящего состава ВСУ. Новым главнокомандующим вооруженными силами вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский (на фото справа)

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о реформировании руководящего состава ВСУ. Новым главнокомандующим вооруженными силами вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский (на фото справа)

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

8 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100»

8 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100»

Фото: @V_Zelenskiy_official

О предыдущем обмене Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда он прошел по формуле «195 на 195»&lt;br> На фото: российские военнослужащие после обмена

О предыдущем обмене Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда он прошел по формуле «195 на 195»
На фото: российские военнослужащие после обмена

Фото: Reuters

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении $95,3 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев должен получить $61 млрд из этих средств &lt;BR>На фото: лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении $95,3 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев должен получить $61 млрд из этих средств
На фото: лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

13 февраля российский летчик Максим Кузьминов, сбежавший в августе на Украину на вертолете Ми-8, был застрелен в общественном гараже в испанской Вильяхойосе

13 февраля российский летчик Максим Кузьминов, сбежавший в августе на Украину на вертолете Ми-8, был застрелен в общественном гараже в испанской Вильяхойосе

Фото: Reuters / Rafa Arjones / Informacion.es

Личность летчика Максима Кузьминова долго не могли официально подтвердить, потому что в Испании он жил по поддельным документам

Личность летчика Максима Кузьминова долго не могли официально подтвердить, потому что в Испании он жил по поддельным документам

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

15 февраля ВСУ нанесли удар по торговом центру и другим объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли семь человек, включая годовалого ребенка, еще 20 пострадали

15 февраля ВСУ нанесли удар по торговом центру и другим объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли семь человек, включая годовалого ребенка, еще 20 пострадали

Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма

От удара по Белгороду пострадали 193 квартиры и 68 частных домов

От удара по Белгороду пострадали 193 квартиры и 68 частных домов

Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма  /  купить фото

15 февраля президент Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Отдельно он отметил выпускаемый на предприятии танк Т-90М «Прорыв»: «Лучший танк в мире, без всякого преувеличения»

15 февраля президент Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Отдельно он отметил выпускаемый на предприятии танк Т-90М «Прорыв»: «Лучший танк в мире, без всякого преувеличения»

Фото: пресс-служба президента РФ

16 февраля Минобороны РФ сообщило, что за пять дней ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине

16 февраля Минобороны РФ сообщило, что за пять дней ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Германию и Францию. На следующий день он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Германию и Францию. На следующий день он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр»

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр»

Фото: РИА Новости

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль села Крынки в Херсонской области

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль села Крынки в Херсонской области

Фото: @SALDO_VGA

22 февраля Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Победа под Донецком

22 февраля Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Победа под Донецком

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (на фото), он направлен против обхода Москвой уже установленных ограничений с помощью третьих стран. Новые меры против людей и компаний ввел также Минфин США. В ответ Россия расширила список европейских чиновников и политиков, которым запрещен въезд в страну

23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (на фото), он направлен против обхода Москвой уже установленных ограничений с помощью третьих стран. Новые меры против людей и компаний ввел также Минфин США. В ответ Россия расширила список европейских чиновников и политиков, которым запрещен въезд в страну

Фото: Reuters / Kacper Pempel

24 февраля премьер-министры Канады Джастин Трюдо (слева), Италии Джорджа Мелони (вторая слева), Бельгии Александр де Кроо (справа), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (вторая справа) прибыли в Киев. Лидеры Канады и Италии подписали с президентом Украины Владимиром Зеленским (в центре) соглашение о сотрудничестве в области безопасности

24 февраля премьер-министры Канады Джастин Трюдо (слева), Италии Джорджа Мелони (вторая слева), Бельгии Александр де Кроо (справа), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (вторая справа) прибыли в Киев. Лидеры Канады и Италии подписали с президентом Украины Владимиром Зеленским (в центре) соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Фото: Reuters

25 февраля Владимир Зеленский озвучил данные о потерях ВСУ: 31 тыс. за два года. Российский МИД назвал эти цифры недостоверными

25 февраля Владимир Зеленский озвучил данные о потерях ВСУ: 31 тыс. за два года. Российский МИД назвал эти цифры недостоверными

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

26 февраля в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которой присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры еще 15 стран ЕС

26 февраля в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которой присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры еще 15 стран ЕС

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/Pool

Вечером 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Он также не стал исключать отправку европейских войск на Украину в будущем. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое развитие событий сделает неизбежным военное столкновение России и НАТО

Вечером 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Он также не стал исключать отправку европейских войск на Украину в будущем. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое развитие событий сделает неизбежным военное столкновение России и НАТО

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/Pool

Следующая фотография
1 / 21

3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, включая министра чрезвычайных ситуaций ЛНР Алексея Потелещенко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

7 февраля Минобороны РФ сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о реформировании руководящего состава ВСУ. Новым главнокомандующим вооруженными силами вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский (на фото справа)

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

8 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100»

Фото: @V_Zelenskiy_official

О предыдущем обмене Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда он прошел по формуле «195 на 195»
На фото: российские военнослужащие после обмена

Фото: Reuters

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении $95,3 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев должен получить $61 млрд из этих средств
На фото: лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

13 февраля российский летчик Максим Кузьминов, сбежавший в августе на Украину на вертолете Ми-8, был застрелен в общественном гараже в испанской Вильяхойосе

Фото: Reuters / Rafa Arjones / Informacion.es

Личность летчика Максима Кузьминова долго не могли официально подтвердить, потому что в Испании он жил по поддельным документам

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

15 февраля ВСУ нанесли удар по торговом центру и другим объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли семь человек, включая годовалого ребенка, еще 20 пострадали

Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма

От удара по Белгороду пострадали 193 квартиры и 68 частных домов

Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма  /  купить фото

15 февраля президент Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Отдельно он отметил выпускаемый на предприятии танк Т-90М «Прорыв»: «Лучший танк в мире, без всякого преувеличения»

Фото: пресс-служба президента РФ

16 февраля Минобороны РФ сообщило, что за пять дней ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Германию и Францию. На следующий день он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр»

Фото: РИА Новости

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль села Крынки в Херсонской области

Фото: @SALDO_VGA

22 февраля Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Победа под Донецком

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (на фото), он направлен против обхода Москвой уже установленных ограничений с помощью третьих стран. Новые меры против людей и компаний ввел также Минфин США. В ответ Россия расширила список европейских чиновников и политиков, которым запрещен въезд в страну

Фото: Reuters / Kacper Pempel

24 февраля премьер-министры Канады Джастин Трюдо (слева), Италии Джорджа Мелони (вторая слева), Бельгии Александр де Кроо (справа), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (вторая справа) прибыли в Киев. Лидеры Канады и Италии подписали с президентом Украины Владимиром Зеленским (в центре) соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Фото: Reuters

25 февраля Владимир Зеленский озвучил данные о потерях ВСУ: 31 тыс. за два года. Российский МИД назвал эти цифры недостоверными

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

26 февраля в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которой присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры еще 15 стран ЕС

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/Pool

Вечером 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Он также не стал исключать отправку европейских войск на Украину в будущем. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое развитие событий сделает неизбежным военное столкновение России и НАТО

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/Pool

Смотреть

Новости компаний Все