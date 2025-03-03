Минобороны рассказало об атаке по аэродромам ВСУ и объектам газопереработки

Армия России нанесла удары по местам скопления украинских военнослужащих и по инфраструктурным объектам ВСУ. В частности, были атакованы украинские аэродромы, цеха производства беспилотников и места их хранения. Цели поражены в 139 районах, говорится в сводке Минобороны. Министерство также заявило об уничтожении двух снарядов системы HIMARS и более 88 БПЛА самолетного типа.

Во вчерашней сводке министерство сообщило, что российская армия нанесла удары по украинским военным аэродромам и объектам газопереработки, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Согласно данным российского оборонного ведомства, всего в ходе СВО ВСУ потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 45,1 тыс. БПЛА, почти 22 тыс. танков и бронемашин, 1,5 тыс. машин РСЗО, 22,2 тыс. артиллерийских орудий.

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