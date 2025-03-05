Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал обращение к нации сегодня, 5 марта. Он написал в соцсети X, что выступит «во время великой неопределенности, когда мир сталкивается с серьезными вызовами». Его выступление начнется в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

О чем будет идти речь в обращении, господин Макрон не сказал. Обращение состоится накануне саммита Евросоюза, который решили созвать 6 марта, чтобы обсудить оказание помощи Украине на фоне ухудшения ее отношений с США.

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия Украине после публичной ссоры с ее президентом Владимиром Зеленским. Их встреча в Белом доме 28 февраля переросла в спор и была досрочно прекращена из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Господин Макрон выражал уверенность в возможности примирения президентов США и Украины и призывал наладить между ними диалог.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».