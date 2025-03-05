Компания инвестировала в модернизацию уфимского производства 85 млн рублей

Группа компаний «Бурсервис» инвестировала в модернизацию производства в Уфе 85 млн руб. Из них 67,5 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба фонда. Благодаря модернизации предприятие увеличило производство на 20% — до 3 тыс. единиц продукции в год. После выхода на проектную мощность производительность труда увеличится на 90% к 2029 году, отметил директор по развитию производства «Бурсервиса» Сергей Буйлов.

Модернизация позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Компания планирует экспортировать инструмент для бурения в Казахстан, Узбекистан, Иран, Египет и ОАЭ.

Майя Иванова