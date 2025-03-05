«Блокнот» на Windows 11 получил ИИ-функцию перефразирования

Американская корпорация Microsoft сделала доступной для всех пользователей Windows 11 функцию Rewrite в приложении «Блокнот». Эта возможность, основанная на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), позволяет переписать выделенный текст, изменяя его длину и тональность. Ранее Rewrite была доступна только участникам программы Windows Insider, но теперь ее могут использовать все пользователи Windows 11.

Для применения функции необходимо выделить фрагмент текста в «Блокноте» и нажать на кнопку Rewrite на панели инструментов. После этого ИИ предложит варианты перефразирования, позволяя пользователю выбрать наиболее подходящий. Эта функция поможет улучшить стиль и придать ясности тексту, а также адаптировать содержание под различные аудитории.

Ранее Microsoft добавила в «Блокнот» возможность находить и исправлять ошибки в тексте. Также компания представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров и внедрила в Teams ленту новостей и кнопку подписки.

Евгений Федуненко