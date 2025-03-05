Бывший министр труда РСО-Алания получила 3 года условно за превышение полномочий

Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социального развития РСО-Алания. Алина Айдарова осуждена на 3 года условно за превышение полномочий, сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Она признана виновной по п. "г“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)»,— следует из приговора суда.

По материалам следствия обвиняемая вступила в преступный сговор с предпринимателем и должностными лицами подведомственных ей учреждений с целью заключения государственных контрактов, без реализации конкурентных процедур.

«В результате противоправных действий, в период с января 2022 по май 2023 года, с единственным поставщиком заключены контракты и договоры на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми на общую сумму 50 млн руб.»,— следует из сообщения прокуратуры республики.

С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Алину Айдарову приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации на срок 1 год.

Николай Аксенов