Неизвестный на BMW выстрелил в петербурженку на Кронверском проспекте

Вечером 4 марта на Кронверкском проспекте у университета ИТМО неизвестный несколько раз выстрелил в девушку, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции на месте происшествия у ИТМО, где неизвестный несколько раз выстрелил в девушку.

Фото: Артемий Чулков Сотрудники полиции на месте происшествия у ИТМО, где неизвестный несколько раз выстрелил в девушку.

Фото: Артемий Чулков

Сразу после происшествия злоумышленник скрылся. Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранители объявили план «Перехват».

Все обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, хозяин внедорожника BMW X5 проживает на Васильевском острове.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в десятом часу вечера правоохранители задержали пьяного дебошира, который в парадной дома 52 по 10-й линии В.О. стрелял из травматического пистолета в воздух. Мужчину повезли в больницу.

Андрей Маркелов