УФАС по Башкирии рассмотрит жалобу на продажу мэрией Уфы акций ВК «Башкортостан»

По данным «Ъ-Уфа», сегодня управление ФАС по Башкирии рассмотрит жалобу некоего физлица на торги по продаже 35,75 тыс. акций (около 51%) АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“». Доводы жалобы оперативно выяснить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

3 марта право на выкуп ценных бумаг по итогам аукциона получила московская компания «Сталокс» (учредитель компании — Наталья Шарыкина), предложив начальную стоимость лота — 53 млн руб. Вместе с контрольным пакетом покупатель приобрел помещения выставочного комплекса на улице Менделеева в Уфе и права на земельный участок площадью 5,4 га.

Олег Вахитов