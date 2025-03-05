Трамп начал выступление в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп начал выступление перед Конгрессом с посланием «О положении страны». В зал республиканец вошел под овации однопартийцев. Трансляцию ведет Associated Press на Youtube.

Темой выступления господина Трампа станет «возрождение американской мечты», говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, президент США в ходе выступления «изложит свое смелое, амбициозное и разумное видение будущего». Также глава Белого дома планирует рассказать о намерении добиться мирного урегулирования конфликта на Украине и освобождения всех заложников в секторе Газа.

По информации Axios, законодатели-демократы могут помешать выступлению Дональда Трампа в Конгрессе. Возможность сорвать его выступление рассматривается, чтобы «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство вызывает в том числе его позиция по Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Когда демократы бездействуют».