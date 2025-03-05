Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодарском крае

В Белореченске в Краснодарском крае произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС. Пострадали пять человек, им оказывается помощь. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.

По предварительной информации ведомства, в пятиэтажном здании произошел «хлопок газовоздушной смеси». В результате обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. На месте работают 67 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.