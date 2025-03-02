Таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета на проспекте Энгельса

В воскресенье, 2 марта, в полицию с заявлением о нападении обратился 35-летний петербуржец, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По его словам, накануне у него случился конфликт с водителем автомобиля такси EXEED LX.

В итоге таксист вышел на улицу у дома 154 по проспекту Энгельса и выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся. После инцидента пострадавший направился в больницу, где у него зафиксировали ушибы и ссадины.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое неизвестных в шляпах выстрелили в пассажира трамвая №60 из аэрозольного пистолета.

Андрей Маркелов