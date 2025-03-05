Главе минприроды Удмуртии продлили срок ареста по делу о превышении полномочий

Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денису Удалову продлили срок заключения под стражей до 10 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска 4 марта. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Денис Удалов обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что в 2019-2020 гг. он принял и согласовал исполнительную документацию ООО «Дельта строй» с завышенными сведениями об объеме выполненных работ по расчистке реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету превысил 23 млн руб. Дениса Удалова задержали в апреле 2024 года.

Кроме того, по делу проходит бывший начальник управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслан Эмир-Усейнов. Он обвиняется по тем же статьям.

В ноябре 2024 года вынесли приговор руководителю «Дельта строй» Александру Чабыкину. Его признали виновным в мошенничестве и дали четыре года лишения свободы условно.

Также, по версии следствия, в 2023 году Денис Удалов незаконно трудоустроил своего знакомого в одно из подведомственных минприроды учреждений. Сотрудник фактически не выполнял предписанные ему функции по защите и охране лесов, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 330 тыс. руб.