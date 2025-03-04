Под Брянском обнаружили обломки ракеты ATACMS

Обломки ракеты ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что ранее ракету сбили силы ПВО.

«Благодаря профессионализму специалистов-взрывотехников регионального управления Росгвардии и Министерства обороны РФ, обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

В последний раз об атаке Брянской области ракетами ATACMS американского производства Минобороны России сообщало 14 января. Тогда над регионом сбили шесть ATACMS, а также шесть ракет Storm Shadow и 31 беспилотник.

23 января город Сельцо посетил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он осмотрел Брянский химический завод, который, по его словам, 13 января попал под удар ракет и беспилотников.