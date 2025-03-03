Сотрудники Росгвардии в ходе погони задержали пьяного лихача на юге Петербурга

Сотрудники Росгвардии, находясь на службе, заметили на улице Козлова двоих мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, один из них сел за руль автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства по Северо-Западному округу 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Росгвардии, задержавшие пьяного лихача на юге Петербурга

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу Сотрудники Росгвардии, задержавшие пьяного лихача на юге Петербурга

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу

Росгвардейцы попытались пресечь нарушение ПДД, потребовали от водителя заглушить двигатель и выйти из иномарки. Водитель отказался и начал движение. В ходе погони сотрудники ведомства остановили злоумышленника и передали его сотрудникам ГАИ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета на проспекте Энгельса. Пострадавший сам обратился в больницу с ушибами и ссадинами.

Андрей Маркелов