Сотрудники Росгвардии в ходе погони задержали пьяного лихача на юге Петербурга
Сотрудники Росгвардии, находясь на службе, заметили на улице Козлова двоих мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, один из них сел за руль автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства по Северо-Западному округу 3 марта.
Сотрудники Росгвардии, задержавшие пьяного лихача на юге Петербурга
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу
Росгвардейцы попытались пресечь нарушение ПДД, потребовали от водителя заглушить двигатель и выйти из иномарки. Водитель отказался и начал движение. В ходе погони сотрудники ведомства остановили злоумышленника и передали его сотрудникам ГАИ.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета на проспекте Энгельса. Пострадавший сам обратился в больницу с ушибами и ссадинами.