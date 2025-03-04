Орбан обсудит с Макроном урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится 5 марта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча состоится за день до саммита Евросоюза, где лидеры европейских стран намерены обсудить дальнейшие действия по поддержке Украины.
Эмманюэль Макрон (слева) и Виктор Орбан
Фото: Yves Herman / Reuters
«Завтра я встречусь с президентом Франции в Париже, а затем в четверг в Брюсселе состоится встреча лидеров стран ЕС»,— сказал Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште (цитата по Reuters). По его словам, только Венгрия и Словакия выступают в поддержку мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Остальные страны ЕС сказали, что они за войну»,— считает венгерский премьер.
В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.
О планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».