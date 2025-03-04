Орбан обсудит с Макроном урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится 5 марта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча состоится за день до саммита Евросоюза, где лидеры европейских стран намерены обсудить дальнейшие действия по поддержке Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон (слева) и Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Эмманюэль Макрон (слева) и Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

«Завтра я встречусь с президентом Франции в Париже, а затем в четверг в Брюсселе состоится встреча лидеров стран ЕС»,— сказал Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште (цитата по Reuters). По его словам, только Венгрия и Словакия выступают в поддержку мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Остальные страны ЕС сказали, что они за войну»,— считает венгерский премьер.

В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.

О планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Лусине Баласян