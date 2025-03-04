Главой департамента градостроительства Самары стал Артем Малютин

Новым руководителем департамента градостроительства Самары назначен Артем Малютин. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

В январе текущего года Промышленный районный суд Самары направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова и его брата Евгения Чернова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).

Последние девять месяцев департамент возглавлял Виталий Демидов.