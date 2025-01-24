В Самаре суд рассмотрит дело в отношении экс-главы самарского департамента градостроительства

В Промышленный районный суд Самары направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства амары Василия Чернова и его брата Евгения Чернова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства). Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 года руководитель департамента градостроительства Самары перечислил бюджетные средства в размере 8 млн руб. «владельцу коммерческого здания в качестве компенсации за изъятие администрацией его имущества в рамках реконструкции городской дорожной сети».

Не позднее 3 февраля 2024 года глава департамента потребовал от директора ООО взятку в размере 6 млн руб. «за совершение заведомо незаконных действий по необоснованному завышению размера компенсации за изъятие для муниципальных нужд объекта недвижимости — автомойки, принадлежащей знакомой взяткодателя».

6 февраля прошлого года родственник взяткодателя передал Евгению Чернову, который выступал в роли посредника, 500 тыс. руб. в качестве первой части взятки. 9 апреля 2024 года была передана оставшаяся часть в виде денег в размере 10 тыс. руб. и 5,49 млн руб. «в виде муляжа денежных средств».

В ходе предварительного расследования на земельные участки и автомобили обвиняемых общей стоимостью 19 млн руб. наложен арест. В отношении Василия и Евгения Черновых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева