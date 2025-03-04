Перед празднованием Международного женского дня 8 марта звонки в школах Татарстана заменили на песни, посвященные женщинам. Акция проходит в рамках проекта «Музыка вместо звонков». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Татарстана перед 8 Марта звонки заменили на песни, посвященные женщинам

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В школах Татарстана перед 8 Марта звонки заменили на песни, посвященные женщинам

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В перерывах между уроками ученики могут услышать такие композиции, как «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же...», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг» и другие.

Кроме того, Министерство просвещения России подготовило специальное видеопоздравление к празднику. В нем приняли участие финалисты всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, объединившиеся в сводный хор.

В ноябре 2024 года в российских школах стартовал проект «Музыка вместо звонков», реализуемый Минпросвещения РФ вместе с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Артём Дергунов