Путин 5 марта обсудит с правительством борьбу с киберпреступлениями

Президент России Владимир Путин проведет 5 марта совещание с членами правительства. Обсуждение будет посвящено борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщает пресс-служба Кремля.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совещание пройдет по видеосвязи. С докладом выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и глава исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт — за Россию» Михаил Кузнецов. На совещании также обсудят текущие вопросы.

По данным Сбербанка, понесенный россиянами ущерб от телефонного мошенничества за 2024 год составил не менее 295 млрд руб.

По оценкам Центробанка, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян на 74,4% больше средств, чем годом ранее, регулятор оценивал сумму в 27,5 млрд руб. В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января прошлого года, сообщили «Ъ» в МВД. Минцифры рассчитывает в этом году «закрыть» проблему кибермошенничества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перемены на линии фрода».