В Канаде пригрозили прекратить поставки электроэнергии в США из-за пошлин

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд хочет прекратить поставки электроэнергии в США в ответ на пошлины со стороны Вашингтона. Тарифы вступили в силу во вторник, 4 марта. Пошлины на канадские товары составляют 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онтарио Даг Форд

Фото: Carlos Osorio / Reuters Онтарио Даг Форд

Фото: Carlos Osorio / Reuters

«Если они попытаются уничтожить Онтарио, я сделаю все, в том числе отключу им электроэнергию с улыбкой на лице»,— сказал господин Форд на пресс-конференции в Торонто (цитата по Toronto Sun).

Позже премьер-министр Онтарио сообщил телекомпании NBC, что ответные меры Канады также могут включать прекращение поставок никеля в США. Половина всех поставок этого металла в США идет из Онтарио, подчеркнул Даг Форд.

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении пошлин в размере 25% на американские товары на сумму до $155 млрд. Так Оттава отреагировала решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на энергоносители и в 25% на остальной импорт из Канады. Премьер Канады заявил, что пошлины США приведут к подорожанию продуктов и других товаров. Канадское правительство рассматривает ряд нетарифных мер. Ответ может затронуть критически важные минералы и энергоносители, добавил премьер.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».