Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве
Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-руководителя ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова, расположенное в Сочи и Москве, по делу о мошенничестве на 370 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обвиняемые подозреваются в мошенничестве в составе организованной преступной группы и находятся под стражей. По этому же делу ранее осудили еще двух фигурантов.
Суд арестовал имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах России. Среди арестованного имущества несколько автомобилей, земельные участки и квартиры, в том числе в Сочи, Москве и Ярославской области.
Олега Долматова задержали в Москве в июне 2024 года. Следствие полагает, что он, занимая пост заместителя руководителя Росприроднадзора, вступил в сговор со знакомыми лицами для хищения бюджетных средств, выделенных на разработку программно-технического обеспечения для учета объектов, негативно воздействующих на окружающую среду.
По версии правоохранителей, чиновник организовал подготовку документации, обосновывающей завышенные затраты на создание программного обеспечения, и обеспечил победу в конкурсе подконтрольной ему организации.