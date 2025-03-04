Соликамский магниевый завод готов возобновить работу с партнерами из США
ОАО «Соликамский магниевый завод» готово возобновить отгрузки продукции американским компаниям. Об этом «Газете.ру» сообщил директор предприятия Руслан Димухамедов. «До обострения политической ситуации ОАО “Соликамский магниевый завод” производило поставки продукции, в том числе американским партнерам. Мы готовы возобновить эти отношения. Наше предприятие производит 75% российского магния и широкий спектр редкометалльной продукции: тантал, ниобий, титан, концентрат редкоземельных элементов»,— цитирует издание господина Димухамедова.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире.
Чистый убыток общества по итогам 2024 года составил более 1,136 млрд руб. Выручка предприятия составила 11,213 млрд руб., убыток от продаж — 1,544 млрд руб. СМЗ планирует организовать новое производство редкоземельных металлов. Сумма инвестиций в проект превысит 7 млрд руб. В начале года стало известно, что ОАО заключило контракт на проектирование производственного комплекса.