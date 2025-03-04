На руководство КТК завели дело из-за ситуации с поставками сортового угля

В отношении неустановленного круга лиц из руководства «Кузбасстопливосбыта» (КТС) и «Кузбасской топливной компании» (КТК) возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Причиной стала ситуация с поставками сортового угля населению, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что фигуранты дела знали о повышении цен на сортовой уголь в 2025 году. При этом они заранее не поставили 115 тыс. т угля по льготным тарифам населению для отопления жилых домов в зимнее время года.

На прошлой неделе глава Кузбасса Илья Середюк высказал ряд замечаний в адрес руководства КТК из-за отказа компании с 1 января 2025 года поставлять населению региона сортовой (более высокого качества, чем рядовой) уголь. Он «дал поручение поднять все документы — как происходила приватизация, по каким ценам отгружали уголь другим потребителям». «Заняться этим вопросом» он попросил депутатов заксобрания Кузбасса.

Накануне КТК опубликовало свою позицию по поводу начатого властями региона выяснения обстоятельств «перехода компании в частные руки». «АО "КТК" как производитель энергетических углей, создавалось 20 лет назад на средства частных инвесторов и является одним из немногих крупных предприятий Кузбасса, построенных с нуля на частные инвестиции, а не на базе приватизированных государственных угледобывающих предприятий, создававшихся еще в СССР»,— сообщили в пресс-службе компании.

В КТК подчеркнули, что развитие организации проходило «с соблюдением всех законов и норм, применимых к хозяйствующим субъектам в сфере недропользования».

Александра Стреклова