КТК заявила о своем создании на средства частных инвесторов с соблюдением закона

Кемеровское АО «Кузбасская топливная компания» (КТК) заявило свою позицию по поводу начатого властями Кемеровской области выяснения обстоятельств «перехода компании в частные руки».

«АО "КТК" как производитель энергетических углей, создавалось 20 лет назад на средства частных инвесторов и является одним из немногих крупных предприятий Кузбасса, построенных с нуля на частные инвестиции, а не на базе приватизированных государственных угледобывающих предприятий, создававшихся еще в СССР»,— сообщили в пресс-службе компании.

В КТК подчеркнули, что развитие организации проходило «с соблюдением всех законов и норм, применимых к хозяйствующим субъектам в сфере недропользования».

На прошлой неделе губернатор Кемеровской области Илья Середюк выступил с резкой критикой в адрес руководства КТК из-за отказа компании с 1 января 2025 года поставлять населению региона сортовой (более высокого качества, чем рядовой) уголь. Он «дал поручение поднять все документы — как происходила приватизация, по каким ценам отгружали уголь другим потребителям». «Заняться этим вопросом» он попросил депутатов заксобрания Кузбасса.

Игорь Лавренков, Кемерово