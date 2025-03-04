Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинке от немецкого производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Компания VW на днях представила компактный кроссовер Tera. Мероприятие прошло в Бразилии и было приурочено к ежегодному карнавалу в Рио-де-Жанейро. Собственно, бразильскому рынку модель и адресована. Внешне она выполнена в фирменном стиле марки, то есть похожа на последние поколения кроссоверов Tiguan и Taos. Обращают на себя внимание 17-дюймовые колеса, которые кажутся огромными для такого скромного по габаритам кузова. В салоне все тоже по-фольксвагеновски строго. Информации о силовой установке пока нет, но, скорее всего, это будет литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 116 л.с. Привод, конечно же, только передний.

Пожалуй, самое интересное — это цена автомобиля. Стоить будет Tera от 100 тыс. реалов. По сегодняшнему курсу это 1,2 млн руб. за кроссовер марки VW красивый, с достойным мотором, светодиодными фарами, цифровыми приборной панелью и экраном мультимедиа, а также однозонным климат-контролем. Как вы думаете, был бы спрос на такую машину, появись она сегодня на российском рынке с такой ценой?

Как тут не вспомнить события более чем 20-летней давности: в 2002 году на российский рынок привезли VW Gol, бюджетный хетчбэк из Бразилии, который стоил он тогда от $9,5 тыс. Но покупали у нас его крайне плохо, и в 2006-м VW Pointer (именно под таким именем у нас пытались продавать Gol) убрали из прайс-листов немецкой марки. Как только ни глумились над этой вполне достойной за свои деньги машиной мои коллеги по цеху: «Gol как сокол», «Gol в свои ворота»… Кстати, в Бразилии VW Gol был самым продаваемым автомобилем с 1987-го по 2022 годы. А когда три года назад модель наконец сняли с производства, то кузов последней сошедшей с конвейера машины переплавили и изготовили из этого металла стойки ворот для футбольного поля клуба «Сантос», на котором когда-то играл Пеле. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Дмитрий Гронский