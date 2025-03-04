42-летний житель Канашского округа признан виновным по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Он нанес ущерб энергосбытовой компании в размере 1,4 млн руб., когда занимался майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии осудили местного жителя за ущерб в 1,4 млн рублей при занятии майнингом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Чувашии осудили местного жителя за ущерб в 1,4 млн рублей при занятии майнингом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Судом установлено, что мужчина организовал дома «майнинговую ферму» для добычи криптовалюты, но платил за электроэнергию по льготному тарифу, предназначенному для бытового потребления.

Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил подсудимому штраф в размере 60 тыс. руб. и обязал полностью возместить причиненный энергетикам ущерб.

Майнинг — это процесс добычи криптовалют, который включает использование компьютерных мощностей для решения сложных математических задач.

Артём Дергунов