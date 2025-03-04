Ростов-на-Дону вошел в тройку самых негостеприимных миллионников России

В рейтинге самых гостеприимных городов-миллионников России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Ростов-на-Дону занимает третью позицию с конца. Меньше чем в донской столице роста числа туристов хотят только в Краснодаре (41%) и Новосибирске (47%). В опросе портала Superjob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Согласно опросу, 53% опрошенных жителей Ростова-на-Дону хотели бы видеть в городе больше туристов (27% - против роста турпотока). Однако ситуация с годами меняется в лучшую для гостеприимства сторону — в 2020 году только 36% ростовчан хотели бы роста числа туристов в городе, а в 2021 году — 50%.

В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов. Каждый третий москвич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей. Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%): «Транспорт перегружен, на дорогах постоянные пробки».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», больше 2 млн человек планируют посетить Ростовскую область в рамках программы промышленного туризма в 2025 году. В основном это заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства.

Василий Хитрых