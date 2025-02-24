На 12% выросло число туристов желающих прогуляться по промышленным объектам Дона
Больше 2 млн человек планируют посетить Ростовскую область в рамках программы промышленного туризма в 2025 году. В основном это заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства, сообщает РБК Ростов.
Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ
Главная идея программы привлечь, как можно больше новых кадров в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих. И конечно показать масштабы развития региона в самых разных отраслях производства.
Сейчас наибольшим спросом у туристов пользуются предприятия народно-художественных промыслов и металлургии.