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На 12% выросло число туристов желающих прогуляться по промышленным объектам Дона

Больше 2 млн человек планируют посетить Ростовскую область в рамках программы промышленного туризма в 2025 году. В основном это заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства, сообщает РБК Ростов.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Главная идея программы привлечь, как можно больше новых кадров в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих. И конечно показать масштабы развития региона в самых разных отраслях производства.

Сейчас наибольшим спросом у туристов пользуются предприятия народно-художественных промыслов и металлургии.

Николай Аксенов

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