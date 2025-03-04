Подрядчик не исполнил предписание за нарушения на Нижегородской станции аэрации

Выявленные в ноябре нарушения природоохранных требований при реконструкции Нижегородской станции аэрации не устранили в срок. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии 4 марта, подрядчик должен был устранить восемь нарушений к середине февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка территории Нижегородской станции аэрации инспекторами Росприроднадзора

Фото: Росприроднадзор Проверка территории Нижегородской станции аэрации инспекторами Росприроднадзора

Фото: Росприроднадзор

При осмотре территории инспекторы вновь выявили навалы отходов на необорудованной для этих целей площадке. Автотранспорт и спецтехника продолжают стоять на участке без твердого водонепроницаемого покрытия.

У подрядчика по-прежнему нет согласованного с минэкологии плана по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий и документации, подтверждающей реализацию таких мероприятий. Помимо этого, компания не представила отчет об организации и результатах производственного экологического контроля, не внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2024 год.

Юрлицу выдали новое предписание со сроком исполнения до 27 мая.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», контракт на реконструкцию станции аэрации стоимостью 10,8 млрд руб. заключили в 2022 году с ФАУ «Роскапстрой». Изначально реконструкцию должны были провести целиком, однако проект потребовал корректировки, и работы поделили на этапы. Стоимость первого составила 7,32 млрд руб., второй предварительно оценивают в 14 млрд руб.

Галина Шамберина