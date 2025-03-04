Власти Белгорода снова не нашли желающих для застройки 5,6 га

Никто не заявился на повторный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Белгороде, ограниченной Белгородским проспектом, улицами Белгородского полка, Октябрьской и Калинина. В связи с этим торги признали несостоявшимися. Это следует из документации тендера.

Начальная цена договора составляла 18,6 млн руб. Его планировалось заключить на восемь лет — до 30 августа 2033 года.

Общая площадь предлагаемого к застройке участка составляет 5,6 га. Он разбит на две зоны — 3,59 га и 1,97 га. Там необходимо снести два многоквартирных дома (МКД) и около 60 частных. Взамен в первой зоне предполагается строительство шести МКД (трех 16-этажных, двух 14-этажных и одного двухэтажного), во второй — четырех (трех 16-этажных и одного двухэтажного).

Предыдущие торги на КРТ участка не состоялись из-за отсутствия допущенных заявок. Начальная цена на них была вдвое больше — 39,3 млн руб.

На прошлой неделе объявили торги на право застройки двух территорий в Тамбове и под Липецком за 8 млн руб. в сумме.

Алина Морозова