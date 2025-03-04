В ЕС считают, что Зеленскому придется унижаться перед Трампом

Великобритания и Франция считают, что президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот извинился после их ссоры и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Лондон и Париж в частных беседах убеждают господина Зеленского восстановить отношения с США и верят, что господин Трамп по-прежнему привержен мирному соглашению. Однако европейские союзники Украины считают, что «простого извинения вряд ли будет достаточно», и Владимиру Зеленскому, «возможно, придется унижаться перед Трампом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Ссора Дональда Трампа и Владимира Зеленского случилась во время визита президента Украины в Вашингтон 28 февраля. Их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. После этого США приостановили поставки военной помощи Украине. The Wall Street Journal писала, что без военной помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться в нынешнем темпе до лета.

На прошлой неделе Франция и Великобритания выдвинули свой план завершения украинского кризиса. Он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки и усилении давления на Россию.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украине предложили полумирие».