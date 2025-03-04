Microsoft представила ИИ-ассистента для автоматизации бумажной работы врачей

Американская корпорация Microsoft анонсировала искусственный интеллект Dragon Copilot, предназначенный для автоматического оформления записей врачей. ИИ призван снизить административную нагрузку на медицинских работников и позволить им больше времени уделять пациентам.

Технология сможет автоматически транскрибировать и систематизировать врачебные записи, она совместима с ведущими системами электронных медицинских карт и способна в реальном времени перевести разговор врача с пациентом в структурированную медицинскую документацию. Ожидается, что использование ИИ-ассистента позволит сократить время на ведение документации до нескольких минут.

Ранее Microsoft представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров. Также компания внедрила в Teams ленту новостей и кнопку подписки.

Евгений Федуненко