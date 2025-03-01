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Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств пожара на Курляндской

Прокуратура Адмиралтейского района поставила на контроль выяснение всех обстоятельств пожара на Курляндской улице. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, огонь охватил административное здание на Курляндской, 49, вечером 28 февраля. С пожаром боролись 80 человек и 19 машин МЧС — пламя охватило 600 «квадратов». По данным спасательного ведомства, в огне погиб один человек.

«Прокуратура также контролирует результаты проверки, проводимой по факту произошедшего правоохранительными органами»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Астанина

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