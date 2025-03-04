Постпред Ульянов: Россия выступает против европейских миротворцев на Украине

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине.

«Во-первых, Европейский союз небеспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал он в своем Telegram-канале, назвав саму идею размещения европейского контингента «мягко говоря, весьма сомнительной».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что развертывание миротворческих сил возможно только с согласия двух сторон. После глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россию никто об этом не спрашивал. «Такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах»,— говорил господин Лавров.

По данным The Telegraph, Великобритания и Франция намерены направить на Украину до 30 тыс. военнослужащих. Власти этих стран хотят добиться от США размещения истребителей и других сил в соседних с Украиной странах, чтобы в случае нападения на миротворцев, те могли посодействовать в отражении атаки.