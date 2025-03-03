Трамп: Европа потратила больше на российские газ и нефть, чем на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские политики потратили куда больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на военную помощь Украине. Конкретные цифры глава Белого дома не привел.

Слова господина Трампа подтверждаются докладом Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Согласно документу, за последние 12 месяцев Евросоюз закупил нефть и газ из России на €21,9 млрд. Объем финансовой помощи ЕС Украине за этот период составил €18,7 млрд.

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