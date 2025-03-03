На развитие промышленности Кубани за 9 лет направили более 13,8 млрд рублей

Власти Краснодарского края за девять лет направили на развитие промышленности более 13,8 млрд руб. Об этом заявил вице-губернатор Александр Руппель в ходе поздравления коллективов Фонда развития промышленности региона с семилетием и министерства промышленной политики с двухлетием со дня присвоения нового статуса, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора, Краснодарский край занимает третье место в России по эффективности реализации промышленной политики. Производство промтоваров уже превышает аграрный сектор по вкладу в валовой региональный продукт, а также сравнялось с пищевой индустрией в доле обрабатывающих предприятий и лидирует в структуре инвестиционного портфеля Кубани.

За девять лет объем отгрузки промышленной продукции собственного производства увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. По итогам 2024 года этот показатель достиг более 619,7 млрд руб. Налоговые поступления от производителей в краевой бюджет выросли в три раза и составили 23,1 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в девять раз. По итогам прошлого года промышленники вложили в создание производств и модернизацию действующих мощностей около 66 млрд руб, что на 40% больше, чем в 2023 году.

Капиталовложения в станкостроение и производство одежды выросли в четыре раза, в выпуск электрического оборудования — в 3,5 раза, в производство стройматериалов и металлообработку — в 1,5 раза.

Анна Гречко