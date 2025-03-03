Жительницу Кропоткина осудили за мошенничество с маткапиталом
Кропоткинский городской суд приговорил местную жительницу к году лишения свободы условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму 460 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, в августе 2020 года женщина предоставила в территориальный орган Пенсионного фонда РФ документы с недостоверной информацией о планах по улучшению жилищных условий. Полученные 460 тыс. руб. она обналичила и израсходовала на личные нужды.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) было инициировано по результатам проверки прокуратуры Кавказского района. Исковые требования прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены полностью.