Еще один участник «Времени героев» получил работу в администрации президента

Участник специальной военной операции (СВО) Антон Шорохов назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщила сегодня, 3 марта, пресс-служба кадрового проекта «Время героев». Ранее, 25 февраля, аналогичную должность в том же управлении получил другой выпускник программы Денис Диденко.

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Фото: времягероев.рф Антон Шорохов

Фото: времягероев.рф

«В мои должностные обязанности будет входить мониторинг, анализ и прогнозирование развития социальных процессов для повышения эффективности проектирования и развития значимых проектов. Считаю обязательным внести свой вклад в развитие страны»,— прокомментировал свое назначение господин Шорохов.

Он рассказал, что во время прохождения программы смог учиться у «лучших управленцев нашей страны» и «знакомиться с передовыми моделями управления на практике». Участник «Времени героев» также поблагодарил за «интересную и эффективную» стажировку Александра Харичева, который возглавляет данное управление, занимающееся в том числе вопросами выборов, социологии и идеологии.

Антон Шорохов окончил РАНХиГС в 2015 году, с 2022 года участвовал в СВО, был награжден медалью Суворова (2022) и орденом Мужества (2023). В мае 2024 года он начал обучение в кадровой программе «Время героев», запущенной по указу президента для развития в бойцах СВО управленческих качеств и адаптации к гражданской жизни.

Божена Иванова