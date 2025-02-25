Участник программы «Время героев» получил должность в администрации президента
Участник специальной военной операции (СВО) Денис Диденко назначен главным советником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов после обучения в программе «Время героев», сообщил 25 февраля Telegram-канал проекта. Программа была запущена указом президента в марте 2024 года с целью «перезапуска» карьеры и общественной жизни участников СВО.
Денис Диденко стал одним из 83 участников «Времени героев», которые начали обучение в мае 2024 года на базе РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Он рассказал Telegram-каналу, что в рамках проекта проходил стажировку в Управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов под руководством Александра Харичева. «Благодаря его опыту и знаниям я сумел включиться в работу в самые короткие сроки. Дружный коллектив управления делится со мной опытом и поддерживает во всех начинаниях»,— сказал господин Диденко.
Напомним, что это управление, сформированное в июне 2024 года, занимается вопросами, связанными с выборами, социологией и идеологией. Руководитель управления Александр Харичев — давний соратник первого замглавы администрации президента, куратора внутриполитического блока Сергея Кириенко. По подсчетам организаторов «Времени героев», на различные руководящие должности назначены уже 25 участников первого потока обучения на программе.