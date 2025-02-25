Участник программы «Время героев» получил должность в администрации президента

Участник специальной военной операции (СВО) Денис Диденко назначен главным советником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов после обучения в программе «Время героев», сообщил 25 февраля Telegram-канал проекта. Программа была запущена указом президента в марте 2024 года с целью «перезапуска» карьеры и общественной жизни участников СВО.

Денис Диденко стал одним из 83 участников «Времени героев», которые начали обучение в мае 2024 года на базе РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Он рассказал Telegram-каналу, что в рамках проекта проходил стажировку в Управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов под руководством Александра Харичева. «Благодаря его опыту и знаниям я сумел включиться в работу в самые короткие сроки. Дружный коллектив управления делится со мной опытом и поддерживает во всех начинаниях»,— сказал господин Диденко.

Напомним, что это управление, сформированное в июне 2024 года, занимается вопросами, связанными с выборами, социологией и идеологией. Руководитель управления Александр Харичев — давний соратник первого замглавы администрации президента, куратора внутриполитического блока Сергея Кириенко. По подсчетам организаторов «Времени героев», на различные руководящие должности назначены уже 25 участников первого потока обучения на программе.

Божена Иванова