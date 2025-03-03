Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани пресекли нарушения прав многодетных семей на бесплатный проезд

Прокуратура Отрадненского района Кубани добилась устранения нарушений прав многодетных семей после того, как водители маршрутных автобусов дважды отказали детям в бесплатном проезде. При этом у несовершеннолетних имелись с собой льготные проездные документы, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что 18 января водитель автобуса маршрута №113 (ст. Отрадная – х. Ильич) отказал детям в бесплатном проезде, хотя у них имелись школьные проездные документы. Ранее подобный инцидент произошел 25 января в автобусе маршрута №100 (ст. Отрадная – ст. Передовая).

Надзорный орган также выявил, что в обоих транспортных средствах отсутствовали валидаторы для проверки и считывания льготных документов.

По итогам проверки прокуратура внесла представление компании-перевозчику. В результате нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас во всех маршрутных автобусах установлены необходимые валидаторы для проверки льготных проездных документов.

Анна Гречко

Новости компаний Все