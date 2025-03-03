На Кубани пресекли нарушения прав многодетных семей на бесплатный проезд

Прокуратура Отрадненского района Кубани добилась устранения нарушений прав многодетных семей после того, как водители маршрутных автобусов дважды отказали детям в бесплатном проезде. При этом у несовершеннолетних имелись с собой льготные проездные документы, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что 18 января водитель автобуса маршрута №113 (ст. Отрадная – х. Ильич) отказал детям в бесплатном проезде, хотя у них имелись школьные проездные документы. Ранее подобный инцидент произошел 25 января в автобусе маршрута №100 (ст. Отрадная – ст. Передовая).

Надзорный орган также выявил, что в обоих транспортных средствах отсутствовали валидаторы для проверки и считывания льготных документов.

По итогам проверки прокуратура внесла представление компании-перевозчику. В результате нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас во всех маршрутных автобусах установлены необходимые валидаторы для проверки льготных проездных документов.

Анна Гречко