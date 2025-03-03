Новым председателем Международного суда ООН избран Юдзи Ивасава

Сегодня, 3 марта, Международный суд ООН сообщил, что его новым председателем был избран японский судья Юдзи Ивасава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юдзи Ивасава

Фото: Aaron Favila / AP Юдзи Ивасава

Фото: Aaron Favila / AP

Он сменил на этой должности ливанского судью Навафа Салама. Тот в январе стал премьер-министром Ливана, после чего досрочно ушел с поста председателя. Обычный срок на этом посту составляет три года. Господин Ивасава будет занимать его до 5 февраля 2027 года, то есть три года будут считаться с момента избрания господина Салама в феврале 2024 года.

Юдзи Ивасава является членом Международного суда ООН с 2018 года. Ранее он работал в международных организациях, в том числе занимал пост председателя Комитета по правам человека ООН. Он профессор международного права в Токийском университете, также преподавал в других университетах.

Яна Рождественская