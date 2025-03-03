В свердловских магазинах «Светофор» нашли 30 видов консервов без документов

В магазинах сети «Светофор» в Свердловской области (принадлежат ООО «Торгсервис 66») Россельхознадзор обнаружил 30 наименований консервов без документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обследования проводили с 22 января по 28 февраля в 16 точках в Екатеринбурге и филиалах в Реже, Сысерти и Серове. Сотрудники Россельхознадзора в ходе обследований и с помощью системы «Меркурий» обнаружили, что в точках продавали продукцию без сопроводительных документов, это нарушает технический регламент Таможенного союза.

Среди консервов с нарушениями — мясная и рыбная продукция. В адрес сети направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения во всех свердловских магазинах «Светофор». Продукция не соответствовала техническим регламентам и не имела сопроводительных документов, была повреждена, в магазинах были нарушены условия хранения продукции, уборку проводили ненадлежащим образом.

Подробнее о закрытии магазинов — в материале «Ъ-Урал» «"Светофор" переключили на красный».

Анна Капустина