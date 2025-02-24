Роспотребнадзор нашел нарушения во всех свердловских магазинах «Светофор»

Свердловское управление Роспотребнадзора проверило все 74 магазина сети «Светофор» в Свердловской области (ООО «Торгсервис66»), сообщили в пресс-службе ведомства. Нарушения выявили во всех филиалах сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Магазины допустили нарушения правил маркировки товаров, правил продажи, регламентов Таможенного Союза, маркировка часть продукции не соответствовала техническим регламентам. Часть продукции продавали без маркировки, у некоторых продуктов выявили истекший срок годности и деформированную негерметичную упаковку.

Некоторая продукция в продаже не содержала санитарно-сопроводительной документации, в магазинах были нарушены условия хранения продукции, уборку проводили ненадлежащим образом. Помимо этого, в «Светофоре» не организовали производственный контроль товаров, сотрудники не проходили медосмотры и обучение должным образом.

Роспотребнадзор исследовал 185 проб продуктов питания, в 38 из них выявили неудовлетворительные показатели. С продажи сняли 65 партий пищевой продукции общим весом 2,3 тонн, 60 партий непродовольственных товаров (3,5 тыс. штук).

Виновных в нарушениях привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 6.3, ст.6.4, ч.1 ст.10.8, ч.2 ст. 15.12, 15.12.1, 14.15, 14.43 КоАП РФ (нарушение санитарных норм). Процессуальные действия продолжаются.

Ранее Россельхознадзор в Свердловской области выявил нарушения в 14 магазинах «Светофор». Продукция в них нарушала ветеринарные нормы и регламенты Таможенного союза.

Подробнее о закрытии магазинов «Светофор» в материале «Ъ-Урал» «"Светофор" переключили на красный»

Анна Капустина