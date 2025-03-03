Глава Еврокомиссии предоставит план перевооружения Европы 4 марта

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предоставит план по перевооружению Европы членам Евросоюза завтра, 4 марта. Об этом глава ЕК сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы»,— заявила госпожа фон дер Ляйен прессе. Трансляция речи госпожи фон дер Ляйен опубликована на YouTube-канале ЕК. Она добавила, что главная цель усиления Европы — обеспечение на континенте мира. А мир, считает госпожа фон дер Ляйен, «может быть построен только на силе». План Урсулы фон дер Ляйен будет обсуждаться на саммите стран ЕС 6 марта в Брюсселе.

После вчерашнего саммита в Лондоне глава Еврокомиссии заявила, что европейские страны должны вложиться в оборону и «обеспечить рывок» в военной промышленности. Она также сказала, что страны ЕС должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник».

Еще в начале февраля у Евросоюза возникла потребность в укреплении собственного военного потенциала. Так, 3 февраля лидеры стран ЕС на внеочередных переговорах обсудили механизм коллективной обороны. В частности, опасения у них вызвала политика избранного президента США Дональда Трампа, который призвал НАТО нарастить до 5% расходы на ВПК.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».