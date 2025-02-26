Рубио: США не могут субсидировать страны НАТО для усиления обороны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что реальная угроза НАТО — страны, которые вкладывают недостаточно средств для усиления обороны. По его словам, США не хотят оставлять Европу, но призывают ее делать больше для собственной безопасности. Вашингтон не может субсидировать страны, которые на это не готовы, подчеркнул американский госсекретарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Есть богатые страны, особенно в Западной Европе, у которых полно средств, и они должны тратить их на национальную безопасность, однако этого не происходит. Есть страны, которые тратят 1,5% от размера своей экономики, и мы не можем продолжать их субсидировать. Это несправедливо»,— сказал Марко Рубио в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что к саммиту НАТО в июне все члены Североатлантического альянса должны достичь минимальной планки по военным расходам в 2% ВВП. А затем он призвал обсуждать повышение целевого уровня до 5%, как предлагал Дональд Трамп после вступления в должность президента. Страны НАТО при этом обсуждали увеличение расходов до 3% ВВП.

Планка в 2% ВВП была установлена в сентябре 2014 года, а на достижение этого показателя давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 23 страны из 32. Не смогли нарастить расходы до необходимого уровня Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Словения, Люксембург, Испания. Большинство стран поддержали повышение целевого уровня до 3% ВПП, но некоторые из них сочли невозможным нарастить расходы до 5% в ближайшей перспективе.

Лусине Баласян