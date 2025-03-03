Автомобиль врезался в толпу в немецком Мангейме

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре города Мангейм (юго-запад Германии), передает Mannheimer Morgen. Два человека погибли, а 25 — получили ранения, пишет Bild со ссылкой на источники. Из них 15 человек получили тяжелые травмы.

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Инцидент произошел у площади Парадеплац, где проходила ярмарка. Уточняется, что автомобиль направлялся от водонапорной башни в сторону площади. Сейчас дороги в этом районе перекрыты, мероприятие приостановлено.

По данным Mannheim24, одного из преступников удалось поймать, однако их общее количество неизвестно. Для поиска остальных участников инцидента задействовали вертолет.

13 февраля автомобиль наехал на участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. в Мюнхене (Бавария). В результате пострадали около 28 человек. Баварский премьер-министр допустил, что инцидент можно назвать терактом. Он произошел за день от открытия Мюнхенской конференции по безопасности.