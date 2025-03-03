Пермская мэрия закупит системные блоки на 15 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» по заказу администрации Перми объявило электронный аукцион на поставку системных блоков. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, оборудование должно быть оснащено аудиоразъемами, несколькими портами USB, системой охлаждения процессора, графическим контроллером и прочим интерфейсом. Начальная цена закупки составляет 15,3 млн руб. Окончание подачи заявок на участие — 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, в период с 2025 по 2027 год мэрия планирует провести переоснащение персональных компьютеров в 35 подразделениях и заменить системные блоки, находящиеся в эксплуатации более девяти лет. Так, в этом году предполагается совершить закупку 296 системных блоков.

«Работа по замене морально и технически устаревшей техники будет проводится в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации по импортозамещению программного обеспечения и обеспечению информационной безопасности. Ежегодное заключение муниципальных контрактов по централизованной закупке поручено провести управлению информационных технологий администрации города Перми» - добавили в пресс-службе администрации.