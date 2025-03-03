Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ снизилась до 20,85% в феврале

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти банках России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снизилась до 20,85% в третьей декаде февраля. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

В первой декаде февраля показатель составлял 21,44%, а во второй — 21,06%. Анализ проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Алгоритм определения средней максимальной ставки предполагает учет максимальных ставок по вкладам доступных клиентам банков. Банк России при этом не учитывает начисление процентов по вкладу и не берет в расчет вклады с дополнительными условиями и сегментированные вклады с различными ставками.

Рекордно высокая средняя ставка по вкладам наблюдалась во второй декаде декабря прошлого года (22,28%). Затем показатель начал постепенно снижаться. В феврале Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депозиты теряют процент».