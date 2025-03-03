Представитель ЕК: «Северный поток» не отвечает интересам Евросоюза

Позиция Евросоюза по газопроводу «Северный поток — 2» никак не изменилась, он не входит в сферу интересов стран-участниц объединения. Так представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен прокомментировала информацию о переговорах по газопроводу, в том числе с участием США.

«Этот проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу»,— сообщила госпожа Итконен в ходе пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»). По словам представителя ЕК, даже если газопровод запустят, он должен работать в соответствии с международным и европейским законодательством.

Вчера, 2 марта, газета Financial Times (FT) писала, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг обсуждает перезапуск газопровода при финансовом участии Вашингтона. Неназванный собеседник FT уточнил, что один из американских инвесторов «пытается выработать основные принципы» постсанкционной сделки с «Газпромом».

По данным немецкой Bild, власти России и США в течение нескольких недель ведут переговоры о запуске газопровода. Указано, что американская сторона хотела бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток — 2», но только на уровне частных компаний. Один из потенциальных участников переговоров, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, их полностью отрицает.